Mascherine a 5mila euro. La Finanza incastra i furbetti del web

Dovranno rispondere di frode in commercio le venti persone, definiti dagli investigatori ’furbetti" del web, denunciate dalla Guardia di Finanza di Torino nel corso di una vasta operazione che ha coinvolto tutta Italia con perquisizioni ancora in corso in Liguria, Lombardia, Marche, Campania e Calabria.

Nel corso dell’operazione sono state sequestrate migliaia di mascherine, purificatori per ambiente, visiere, copri wc e altri articoli destinati alla protezione delle vie respiratorie. Approfittando della situazione critica venutasi a creare in questi giorni con i primi casi di contagio da coronavirus, alcuni commercianti hanno trovato il sistema per vendere a prezzi di gran lunga maggiorati, fino a 5000 euro per mascherina, centinaia di dispositivi di protezione individuale.