Bimbo precipita dal carro e muore: tragedia al Carnevale di Sciacca

Tragedia al Carnevale di Sciacca: un bambino di 4 anni è morto la scorsa notte cadendo da uno dei carri allegorici allestiti per la sfilata. Secondo una prima ricostruzione il piccolo era stato messo sul carro dal papà mentre era fermo, ma quando il mezzo è partito il bimbo ha perso l'equilibrio e ha sbattuto violentemente la testa. Immediati i soccorsi, ma per il piccolo non c'e' stato nulla da fare. Indaga la polizia, mentre la procura di Sciacca ha aperto un'inchiesta. La manifestazione è stata annullata.