Un nigeriano con un'ascia ha seminato il terrore in strada a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. È accaduto oggi intorno alle 17. Il 29enne, in stato confusionale o di alterazione, ha ferito un conoscente e danneggiato auto e vetrine e per questo è stato arrestato con le accuse di tentata strage, tentato omicidio, danneggiamento aggravato, resistenza e lesioni. Ha anche colpito una gazzella dei carabinieri prima di essere arrestato.