"Meglio mani sporche di sangue!" esclama l'ex brigatista Raimondo Etro e Massimo Giletti lo caccia indignato dallo studio di "Non è l'Arena". La frase choc durante la trasmissione pronunciata dall'ex brigatista Etro mentre parla delle stragi compiute dalle Brigate Rosse manda su tutte le furie Daniela Santanché - in collegamento - che chiede subito al conduttore di mandare via Etro: "È inaccettabile, deve andarsene". Lui non si scusa e Giletti non esita e chiede all'ospite di uscire immediatamente dallo studio.