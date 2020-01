E' il giorno della merla ma per Barbanera venerdì 31 gennaio è una grande giornata per le questioni di cuore. Secondo il suo conosciutissimo oroscopo l'amore bacerà i nati sotto il segno dell' Acquario, che per altro sono i protagonisti di questi giorni (è il segno del giorno di San Valentino). "Affascinanti,apprezzati e corteggiati come non mai", predice Barbanera, e tutto andrà per il verso giusto grazie alla "Luna in sestile a Mercurio". Amore al top anche per i Capricorno ("Scoprirete che una persona vi ama segretamente"), che però in ufficio debbono portare pazienza: "Plutone e Saturno nel segno bisticciano con la Luna". Buone notizie anche per i Cancro, ma sul lavoro: "una insolita proposta vi incuriosirà molto". I Sagittario saranno "al centro di un corteggiamento molto insistente" e dovrebbero aprofittare della giornata favorevole per chiarire finalmente vecchi malintesi con conoscenti. Giornata buona per i Pesci ("Recupererete un legame che avete molto a cuore"), per i Toro ("Una novità vi farà scacciare la monotonia della routine"), gli Scorpione ("Se siete single una persona vi farà capire il suo interesse e voi ne sarete entusiasti. Potete mettere in conto di fare un bel viaggio all'estero"), e i Vergine ("Un regalo inatteso da una persona insospettabile"). Giornata no per i Gemelli perché "Marte ce la mette tutta per complicare la vita. Offrite e pretendete sincerità dagli amici". Si sono viste giornate migliori anche per Ariete ("Giornata di umore un po' variabile"), Leone ("Allontanate, con tatto, le persone sempre scontente che vi girano intorno") e Bilancia ("Riflettete prima di fare investimenti economici troppo impegnativi. Se potete, rimandateli a tempi migliori").