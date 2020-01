Tentano l'assalto al portavalori: scene da film sull'A1, caccia ai criminali

Tentato assalto a un portavalori sulla A1, all'altezza di Lodi Vecchio. I malviventi, almeno una decina, per mettere in pratica il loro piano hanno dato alle fiamme diverse auto e un autoarticolato tra Lodi e Milano per creare le barriere di fiamme in autostrada, hanno rovesciato a terra i chiodi per bucare le gomme al blindato e poi lo hanno assaltato.

Tuttavia il mezzo è riuscito a trovare riparo in un'area di servizio. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i vigili del fuoco da Lodi, Milano e Piacenza. Nessuno è rimasto ferito. L'autostrada è rimasta chiusa in entrambi i sensi con uscita obbligatoria allo svincolo di Lodi.