"Rischio attacchi terroristici in Italia". Il Dipartimento Usa ai viaggiatori: "Aumentare la cautela"

Torna la paura per un possibile attacco terroristico di matrice islamica in Italia. A lanciare l'allarme è il Dipartimento di Stato degli Usa, che mette in guardia i viaggiatori statunitensi dal rischio di attacchi terroristici in Italia.

Il "travel advisory" diramato il 15 gennaio conferma il "livello 2" di allerta, con l'indicazione di "esercitare un'aumentata cautela in Italia a causa del terrorismo". Secondo il Dipartimento di Stato, "gruppi terroristici continuano a pianificare possibili attacchi in Italia".

Le autorità Usa mettono in guardia i viaggiatori dal fatto che "i terroristi possono attaccare con poco o alcun avvertimento, prendendo di mira i luoghi turistici, i trasporti, i mercati e i centri commerciali, le strutture del governo locale, gli hotel, i club, i ristoranti, i luoghi di culto, i parchi, i principali eventi sportici e culturali, le istituzioni scolastiche, gli aeroporti e altre aree pubbliche".