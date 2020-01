Bomba nel centro anziani. A Foggia la mafia colpisce ancora

Un ordigno è stato fatto esplodere all’alba davanti alla sede del centro per anziani "Il sorriso di Stefano", in via Acquaviva, a Foggia. L’esplosione ha danneggiato l’ingresso a piano terra della struttura e alcune auto in sosta. Al momento della deflagrazione nei locali era al lavoro una donna delle pulizie, rimasta illesa. Sul posto, scattato l’allarme, sono giunti vigili del fuoco e agenti della polizia.

«Abbiamo sentito un boato nel sonno, stavamo dormendo», ha raccontato una residente al Tgr, «sono saltata dal letto», ha spiegato un’altra. Il centro è della cooperativa "Sanità Più" di Luca Vigilante, il cui fratello Cristian, responsabile del personale, ha subito un attentato all’automobile il 3 gennaio.