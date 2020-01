Lotteria Italia: i numeri dei cinque biglietti che si aggiudicano i premi di prima categoria: O 005538 venduto a Torino; P 463112 venduto a Gonars (Udine); N 121940 venduto a Roma (distributore locale); P 370303 venduto a Erba (Como); C 127922 venduto a Lucca. Li ha annunciati Amadeus nel corso della trasmissione "I soliti ignoti - Il ritorno" stasera, lunedì 6 gennaio. Numeri che saranno abbinati al premio corrispondente a partire da quello di 5 milioni di euro.

Qui di seguito i biglietti che vincono i premi di seconda categoria da 100mila euro:

C 497235 ROMA RM

L 064678 CASTELLARANO RE

E 237293 ROMA RM

E 235721 ROMA RM

N 221621 MOLFETTA BA

F 409216 SALERNO SA

D 133481 PAVIA PV

E 346697 TORINO DI SANGRO CH

P 431020 PALO DEL COLLE BA

P 412570 LAVIS TN

M 059274 RICCIONE RN

L 288423 TORINO TO

E 468061 FRASCATI RM

A 473573 TORTONA AL

M 160464 TRIESTE TS

P 475690 ROMA RM

N 065499 NAPOLI NA

M 003332 SALERNO SA

A 351631 PARMA PR

E 323839 PISCINA TO

Sono circa 6,7 milioni i biglietti venduti nell'edizione 2019 della Lotteria Italia, con una raccolta prossima ai 34 milioni di euro, e sono stati distribuiti premi giornalieri per 750.000 euro, comunicati nel corso della trasmissione televisiva "Soliti Ignoti - Il Ritorno. Lo fa sapere l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e il dato è sostanzialmente stabile rispetto all'edizione precedente: nel 2018, erano stati venduti 6,9 milioni di tagliandi.

Il calo sensibile (-18,6%), riferisce Agipronews, si è prodotto semmai nel 2018, quando si scese del 18,6% rispetto all’edizione precedente. Un decremento dovuto essenzialmente alla decisione di togliere dal biglietto il “gratta e vinci” abbinato che garantiva premi istantanei. Nell’epoca del grattino, la Lotteria ha fatto segnare una vendita sempre superiori agli otto milioni di biglietti. Per trovare l’età d’oro della Lotteria bisogna però risalire al periodo tra gli anni Ottanta e Novanta, quando le vendite erano anche superiori ai 30 milioni di biglietti: il record assoluto appartiene al 1988 con 37,4 milioni di tagliandi staccati. La trasmissione abbinata era “Fantastico 9”.

Ma come funziona l'estrazione? Viene effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita presso la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Piazza Mastai, alla presenza della Guardia di Finanza e dei rappresentanti di categoria dei consumatori.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorda che "alle vincite di qualunque importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo. Pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti".