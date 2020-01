Ragazzina di 14 anni muore di meningite a Capodanno

Una ragazzina di 14 anni della provincia di Sassari è morta il giorno di Capodanno nel reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari per una forma di meningite batterica. Da quanto confermano dall’Azienda ospedaliero-universitaria, è stata ricoverata il 29 dicembre e le sue condizioni si sono aggravate nelle ore successive fino al decesso avvenuto il 1° gennaio. Non trattandosi di una forma virale, non è stata attivata alcuna profilassi tra i familiari e tutti coloro che sono entrati in contatto con la quattordicenne.

Per volontà dei genitori, sono stati donati gli organi. L’equipe della Rianimazione, con quella dei trapianti e donazioni, guidata dalla dottoressa Paola Murgia, ha prelevato polmoni, fegato e reni. L’Azienda ospedaliero-universitaria ha precisato che non c’è alcun rischio di contagio e gli organi sono utilizzabili. «Sono state eseguite tutte le indagini di laboratorio - spiega Murgia - e gli organi sono risultati idonei per il prelievo e il trapianto. Non possiamo che ringraziare la famiglia della donatrice, che in un momento di estremo dolore ha compiuto un grande atto di generosità».