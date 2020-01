Schiaffi alla straniera a San Pietro. Papa Francesco chiede scusa

Papa Francesco chiede scusa per gli schiaffi di ieri alla straniera in piazza San Pietro. Il Pontefice l'ha detto durante l'Angelus dicendo che spesso perdiamo la pazienza e succede anche a lui: "Chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri"...ha detto Bergoglio ai fedeli raccolti in piazza San Pietro.

Gli stessi fedeli tra cui c'era la donna che lo ha strattonato durante il saluto del 31 dicembre. Bergoglio ha problemi all'anca e ha avuto paura di cadere. Non riuscendosi a liberare ha mollato schiaffi alla donna che non lo voleva lasciare andare. Alla fine, visibilmente rabbuiato in volto e furioso, è riuscito a liberarsi.