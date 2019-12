Altra valanga in Trentino. Weekend tragico, quattro morti in 24 ore

È morto uno dei quattro scialpinisti travolti questa mattina da una valanga nel gruppo del Brenta in Trentino. La slavina si è staccata nella zona dello Spallone dei Mezzodì non distante dal rifugio Tuckett. Il bilancio provvisorio riporta anche un altro ricoverato in grave stato di ipotermia all'ospedale di Trento. I due escursionisti facevano parte di un gruppo di quattro persone. Sul posto si sono recati uomini del Soccorso alpino e l'elicottero dei vigili del fuoco di Trento.

Intanto la Procura di Bolzano ha aperto un fascicolo sul distacco della valanga che ieri in Val Senales è costata la vita a una donna di 35 anni, sua figlia di 7 e un'altra bambina di 7 anni, in pista con il padre e il fratellino, salvi anche se rimasti feriti. L'inchiesta dovrà stabilire le cause della slavina e appurare se a provocarla non abbiano contribuito eventuali sciatori in fuoripista. Per raccogliere elementi utili all'indagine il pm ha effettuato un sopralluogo sulla pista Teufelsegg con l'elicottero della Guardia di finanza.