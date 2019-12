Esplode casa a Terni: quattro feriti

Intervento dei vigili del fuoco in via degli Arroni, a Terni, a seguito di un’esplosione in un’abitazione: quatto persone sono rimaste ferite e ustionate e sono state affidate alle cure dei sanitari: le loro condizioni, stando alle prime informazioni, sarebbero piuttosto serie. Uno di loro è stato trasferito al Sant'Eugenio di Roma per le gravi ustioni riportate.

L’incendio, secondo quanto si apprende dai vigili del fuoco, è stato spento e proseguono le operazioni per la bonifica dell’area.