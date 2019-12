I furbetti del Festival di Sanremo. Note spese gonfiate alla Rai, cinquanta indagati

I furbetti del Festival di Sanremo nel mirino della Procura di Roma. I magistrati romani hanno aperto un'inchiesta in cui figurano come indagati una cinquantina di persone. Tra questi dipendenti Rai, manager, albergatori, ristoratori e operai. Attraverso note spese gonfiate, false fatture e scontrini per spese inesistenti avrebbero causato un danno alla Rai per circa centomila euro.

Nel mirino degli inquirenti, riporta il Messaggero, ci sono le richieste di rimborso spese delle edizioni del Festival dal 2013 al 201. Non solo, le spese gonfiate delle trasferte riguarderebbero anche la Milano-Sanremo, storica corsa ciclistica. A far partire l’inchiesta un esposto anonimo arrivato alla Guardia di Finanza di Imperia.