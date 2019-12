Staccano luce e gas a padre di 4 figli. Uomo in fila allo sportello gli paga il debito

Staccano luce e gas a un padre di quattro figli. Lui prova a rateizzare 600 euro ma dallo sportello spiegano che non c'è niente da fare. Non si può rateizzare e il padre e i suoi bambini resteranno senza luce e senza gas. La vicenda è accaduta a Conselve, in provincia di Padova.

Per approfondire leggi anche: IL PD DA' L'AIUTINO AGLI OCCUPANTI

L'uomo è disperato ed esce dall'ufficio in lacrime pensando a quello che aspetterà i suoi bambini. E' a quel punto che entra in scena un anonimo benefattore che, avendo assistito alla tristissima vicenda, decide di intervenire e di versare i 600 euro di debito. L'unica condizione che pone il benefattore è quello i restare nel completo anonimato.