Lutto per Alessandro Preziosi. Morto il padre Massimo

Lutto per l'attore Alessandro Preziosi. Ad Avellino è morto a 77 anni suo padre Massimo, noto avvocato penalista e, nel 1975, sindaco della città irpina. L'attore napoletano non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, trincerandosi nel suo dolore. Alessandro Preziosi ha due figli: Andrea Eduardo (1995) nato dalla relazione con Rossella Zito e Elena (2006) nato dalla relazione con Vittoria Puccini. La sua carriera è cominciata a 23 anni quando ha preso parte al programma “Beato tra le donne”, condotto da Paolo Bonolis. Tante serie in tv tra cui la soap opera di Canale 5, “Vivere” e la miniserie tv “Una donna per amico 2” di Rossella Izzo. L'apice del successo è arrivato con “Elisa di Rivombrosa”.