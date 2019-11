Facebook e Instagram down. Migliaia di segnalazioni da tutto il mondo

Giornata di passione quella appena conclusa per gli utenti di Facebook e Instagram. I social media di Mark Zuckerberg, infatti, hanno dovuto affrontare una serie di blocchi e sospensioni del servizio, segnalate in varie parti del mondo tra cui Europa e Nord e Sud America. Gli utenti hanno trovato la schermata sul monitor che li invitava a tornare dopo pochi minuti e recitava testualmente: “Facebook al momento non è disponibile a causa di un’operazione di manutenzione e dovrebbe tornare a essere disponibile tra pochi minuti”. Poi la situazione è tornata progressivamente alla normalità.

