Liguria in ginocchio per il maltempo: case isolate e sfollati

Allagamenti a Genova in Valpolcevera per la pioggia intensa che si è abbattuta tra le 2 e le 4 del mattino: sono esondati i rii Fegino e Ruscarolo ed è scattata la fase d'allarme vietando la zona al traffico. Strade allagate e scuole chiuse. Chiuso anche il tratto di A7 Genova-Milano tra Bolzaneto e Busalla in direzione Busalla per un allagamento all'interno della galleria Brasile. Diciannove persone sono state allontanate da casa precauzionalmente in via Rivarolo e a Teglia. In corso Perrone quattro palazzine, per un totale di 120 persone, sono isolate a causa di allagamenti e una frana. La Protezione Civile invita a non uscire di casa. La zona è poco più a nord dell'area interessata dal crollo del Ponte Morandi. L'allerta meteo rossa è scattata la scorsa mezzanotte mentre cadevano forti piogge che sono previste per 36 ore consecutive. Attese anche forti mareggiate con onde alte.