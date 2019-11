Centinaia di evacuati e allagamenti. Il maltempo flagella il Piemonte. Allerta rossa in Liguria

Il maltempo di queste ore in Piemonte ha causato numerosi evacuati in tutta la regione. La situazione più critica si registra in provincia di Alessandria, con 115 evacuati in via precauzionale, 22 ad Acqui Terme, 6 a Cremolini, 20 ad Ovada, 8 a Prasco, 10 ad Alessandria, 3 a Gavi. Una quarsntina gli evacuati a Chiaverano nel torinese e 6 a Ormea nel cuneese, Inoltre, si segnalano notevoli disagi alla viabilità locale legati a smottamenti o allagamenti. L’Aipo (Agenzia interregionale del fiume Po) ha comunicato che nelle prossime 24 ore il Po potrebbe superare la soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) nel tratto piemontese ed entrare, nell’arco delle 36 ore, nel livello 3 di criticità (elevata, colore rosso) in alcune sezioni a valle di Torino. Sono al lavoro sul territorio oltre 1000 volontari del Coordinamento regionale e 192 del Corpo Aib; sono stati richiesti alla Protezione civile oltre 8000 sacchetti di sabbia, motopompe e 1 cisterna per acqua potabile. Infine, per quanto riguarda la viabilità si segnalano circa 60 strade provinciali chiuse per smottamenti ed allagamenti, sopratutto nell’alessandrino.

Paura anche in Liguria. «Nell’Area Metropolitana risultano isolate circa 450 persone. A Genova la frana sulla strada di Murta isola diverse famiglie, così come in via Adda dove ci sono 5 famiglie isolate. In molti casi le persone sono raggiungibili con i mezzi di soccorso e le situazioni sono costantemente monitorate».È quanto comunica la Regione Liguria facendo il punto sull’ondata di maltempo e l’allerta rossa ancora in corso. Nel savonese sono 11 le strade provinciali che risultano chiuse. Tra queste la Sp 490 di Calizzano, la Sp 22 a Celle Ligure, la Sp 15 tra Pallare e Bormida, nell’entroterra savonese. Poi la Sp 50 di Vara inferiore e la Sp43 Martina Acquabianca entrambe nel Comune di Urbe, la Sp 542 a Stella, la Sp29 che presenta un sottopasso chiuso a Cairo Montenotte, la SP 5 a Mallare, Sp 18 a Moglio, la Sp19 nel Comune di Arnasco e la Sp49 a Sassello-Piampaludo.