Pioggia e vento mettono in ginocchio l'Italia. Allerta rossa in Liguria, Piemonte e Calabria

Continua la morsa del maltempo in Piemonte e Liguria. Intense precipitazioni sulla fascia pedemontana e sul settore appenninico con valori molto forti sull’Alessandrino al confine con la Liguria. Peggiora la situazione idrogeologica subalpina. Le previsioni del Centro funzionale di Arpa Piemonte segnalano, a causa della persistenza del maltempo, il passaggio all’allerta rossa nelle zone della Val Sesia (Vc), Cervo (Bi), Chiusella, Orco, Lanzo, bassa Val Susa e Sangone (To), Tanaro (Cn), Belbo (Al, At, Cn) e Bormida (Al). Allerta arancione in tutto il resto della regione, ad esclusione delle Valli Maira, Varaita e Stura, in provincia di Cuneo, dove si segnala un’allerta gialla. Sono attese esondazioni dei corsi d’acqua, con allagamenti anche estesi, frane diffuse anche di dimensioni importanti. Interruzione dei servizi per valanghe potranno interessare la viabilità. Nell’Alessandrino, il Bormida e l’Orba hanno già superato la soglia di pericolo. Domenica si prevede una situazione critica del Po, tra Torino e Crescentino. Lo spostamento della perturbazione verso sudest favorirà un lento miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione, con una progressiva attenuazione dei fenomeni dalla tarda serata. Il fiume Po quindi è osservato speciale. La sindaca di Torino Chiara Appendino ha firmato l’ordinanza cautelativa per la chiusura dei Murazzi al transito veicolare e pedonale. È stato un sabato notte di forti piogge a Genova: la zona più colpita è stata la Valpolcevera, dove si sono registrati i danni maggiori con allagamenti diffusi, alcune strade chiuse, auto e scantinati finiti sott’acqua e decine di interventi da parte dei vigili del fuoco. «Al momento a Genova sono 19 le persone che nella notte sono state allontanate da casa precauzionalmente, in via Rivarolo e Teglia, tutte già sistemate autonomamente», ha scritto sul suo profilo Facebook il governatore della Liguria Giovanni Toti, parlando dell’ondata di maltempo. Inin corso Perrone 4 palazzine in cui vivono 120 persone sono al momento isolate per allagamenti e per una frana. «La nostra sala della Protezione Civile continua a monitorare costantemente la situazione. Vi raccomandiamo di limitare il più possibile gli spostamenti e di prestare attenzione. Seguite tutti gli aggiornamenti tramite i siti di riferimento. Non uscite di casa, non mettete a rischio la vostra sicurezza e quella dei soccorritori, che ringrazio!», è stato l’appello di Toti il governatore della Liguria. Sempre nel nordovest, in Valle d’Aosta, è caduta una valanga a Champorcher sulla strada regionale, a Pontboset, frazione La Chataigne che sarà chiusa almeno fino a lunedì prossimo.

