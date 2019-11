Maltempo, arriva il weekend da allerta rossa

Italia stretta nella morsa del maltempo. Dopo le piogge di questi giorni è in arrivo un ciclone di origine nordatlantica che si abbatterà soprattutto sul Centro-Nord della penisola. Due nuove perturbazioni guasteranno il weekend, mentre il mese di novembre, a una settimana dalla fine, ha già fatto segnare un record: nelle prime tre settimane la pioggia caduta è stata pari al normale quantitativo di tutto l’autunno.

In Liguria, dove sul genovese sono già caduti oltre 60mm di pioggia con piccole frane e smottamenti in provincia, nel weekend un vortice mediterraneo piloterà una intensa perturbazione sulla Regione, responsabile di una severa ondata di maltempo con nubifragi e allagamenti, tanto che da sabato è prevista l’allerta rossa. Le aree più sensibili saranno quelle comprese tra Genova e Savona. A causa del maltempo, il governatore Giovanni Toti ha annullato a data da destinarsi la convention di "Cambiamo", il suo movimento politico, prevista per sabato 23 e domenica 24 alla Fiera di Genova. Allo stesso modo, il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha dovuto annullare l’evento speciale in programma sabato ad Alba per ricordare i 25 anni dalla Grande alluvione, al quale erano attese 950 persone, tra cui il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Il Centro funzionale della Regione ha emesso allerta arancione per quanto riguarda il territorio della Città metropolitana di Torino per le valli Chiusella, Orco, Lanzo, Sangone, bassa Val di Susa, pianura settentrionale; in allerta gialla pianura e colline torinese, pianura cuneese, Alta Val Susa, Val Chisone, Pellice, Po. Sono in allerta arancione anche i bacini di altre province: quelli del Toce, Tanaro, Belbo, Bormida e Scrivia.

Le piogge si intensificheranno per tutta la giornata di sabato, proseguendo fino a domenica mattina. Le piogge determineranno un rapido aumento del grado di pericolo valanghe che raggiungerà il 4-Forte dapprima sui settori nord-occidentali e successivamente nel corso della giornata di sabato, si estenderà a tutti i settori. Sono attese valanghe di dimensioni grandi o molto grandi che potranno interessare le aree di fondovalle sulla maggior parte dei settori alpini. A Milano, il Comune ha disposto l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) a partire dalle ore 24 di venerdì, a seguito all’avviso di allerta gialla diramato dal Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia: sull’hinterland milanese è prevista infatti un’intensificazione dei rovesci. Sarà quindi avviato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro.

Resta alta l’attenzione in Emilia-Romagna, dove è attesa una nuova ondata di maltempo: le previsioni meteo del Centro funzionale Meteo Arpae segnalano per sabato piogge persistenti, a tratti intense, sull’Appennino centro-occidentale con valori medi attorno ai 40-50 mm in 24 ore. Non si escludono nubifragi e allagamenti anche nel Lazio e in Sicilia. Il maltempo interesserà gran parte del Sud Italia, con piogge e temporali anche violenti tra Calabria, Basilicata e Sicilia orientale. I mari dovrebbero essere molto mossi o agitati, mentre sarà possibile l’acqua alta a Venezia.