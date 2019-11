Crolla il pavimento della escape room, donna precipita nel vuoto

Incidente all'escape room, le stanze con rompicapo che si stanno diffondendo in molte città. Una donna di 30 anni è ricoverata in gravi condizioni dopo essere caduta dal secondo piano di una escape room in via Brunetti a Milano a causa del crollo del pavimento. Secondo quanto ricostruito da 118 e vigili del fuoco, la donna ieri sera stava compiendo il percorso all'interno della "Casa Maledetta", questo il nome della struttura, quando il solaio ha ceduto e la donna è caduta per alcuni metri subendo traumi agli arti e alla schiena. Ora è ricoverata all'ospedale Sacco e non è in pericolo di vita.

L'escape room è all'interno di una villetta dei primi del '900, sequestrata dopo l'incidente. Secondo quanto ricostruito da 118 e vigili dei fuoco, all'interno, nella serata di ieri, c'erano circa 10 persone.