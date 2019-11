Incubo acqua alta a Venezia: in arrivo marea da 160 centimetri

Venezia è allagata per il 70% e con la marea arrivata 152 cm è stata sospesa la circolazione dei vaporetti in tutta la città. Il sindaco Brugnaro e il governatore Luca Zaia stanno effettuando un sopralluogo nelle zone più allagate, quelle attorno a piazza San Marco. Ma il 70% della città è allagato, con i turisti chiusi negli alberghi e i negozianti che tentano di limitare i danni. (

Dopo un giorno di tregua torna l'acqua alta a Venezia. Le prime sirene di allarme hanno cominciato a suonare alle 6.39 di questa mattina. L'ultimo bollettino (ore 8:15) del Centro maree di Venezia ha rivisto al rialzo la previsione dell'acqua alta di questa mattina: per le 11:20 è prevista una marea eccezionale ("codice rosso") da 160 centimetri, 10 in più della precedente previsione. Confermate le previsioni per sabato e domenica, con un'acqua alta di 110 cm domani alle 11:55 e 120 cm dopodomani alle 2 (entrambe "codice arancio").