Acqua alta a Venezia. Nuova ondata di piena nelle prossime ore

Ancora venti di scirocco, torna ad alzarsi l’onda di piena a Venezia. Per venerdì, avvertono dal Centro Maree del Comune di Venezia, è previsto un picco di acqua alta alle 11.20 con ben 145 centimetri, non ai livelli record registrati martedì scorso ma comunque molto elevato. «La marea - viene rilevato - si manterrà su valori molto alti per diversi giorni» e sono ancora previsti «venti di scirocco» sull’Adriatico. Nei prossimi giorni, comunque, il picco più alto sarà in ogni caso meno elevato di quanto registrato finora. La marea dovrebbe oscillare tra un minimo di 40 e un massimo di 125 centimetri. Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha decretato lo stato di emergenza per Venezia e stanziato una prima parte dei fondi di 20 milioni per gli interventi più urgenti.