Corteo dei centri sociali contro Salvini. Scontri con la polizia a Bologna

Idranti contro i manifestanti del corteo dei centri sociali partiti da Piazza San Francesco, dopo che i manifestanti hanno lanciato bottiglie contro le forze dell’ordine, dislocate a chiudere l’accesso di Via Reno, dove a poca distanza al Paladozza Matteo Salvini lancerà la candidatura di Lucia Borgonzoni. Il corteo è arrivato in zona piazza Azzarita attorno alle 19.30 e ha trovato le forze dell’ordine a bloccare l’accesso. Dal corteo è partito un lancio di bottiglie e fumogeni, a cui le forze dell’ordine hanno risposto con gli idranti per disperdere la folla di circa 2 mila persone.