Lamorgese: il capo ultrà del Verona denunciato per la legge Mancino

Luca Castellini, "l'esponente politica di Forza Nuova ed esponente ultras del Verona attualmente sottoposto al divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, è stato deferito all'autorità giudiziaria per la violazione della legge Mancino ed e destinatario di provvedimenti interdittivi da parte della stessa società di calcio". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo in question time alla Camera ad una interrogazione del Pd sugli episodi di razzismo negli stadi, ultimo quello di cui è rimasto vittima domenica a Verona Mario Balotelli.

Per quanto riguarda le violazioni della legge Mancino, "durante l'attuale stagione sportiva si sono già verificati 15 episodi. Gli sviluppi investigativi hanno permesso di deferire all'autorità giudiziaria 18 persone", ha detto Lamorgese in question time alla Camera.