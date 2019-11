Esplode una cascina. Muoiono tre vigili del fuoco. Trovati i timer per l'innesco a distanza

Sale a tre il bilancio dei morti nella deflagrazione avvenuta attorno alla mezzanotte a Quargnento, nell'Alessandrino. Ai 2 vigili del fuoco deceduti si aggiunge una terza vittima: un altro pompiere di cui è stato individuato il corpo. Ci sono anche tre feriti: un carabiniere e altri due vigili del fuoco. Dopo la prima esplosione erano intervenuti pompieri e carabinieri. Poi c'è stato un secondo scoppio. Si lavora per determinarne le cause. Sul sito Adnkronos un audio dei vigili del fuoco che parla espressamente di attentato, di bombole messe in modo da far esplodere palazzina. «Il capo del corpo ci ha radunato tutti per fare il punto della situazione - racconta un vigile - e ci ha detto che le bombole erano messe in modo da far esplodere la palazzina. Un attentato studiato male, sembra che i colleghi sono arrivati che già c’era stata una esplosione, mentre erano dentro che c’erano queste bombole è esploso un’altra volta. Sembra che su ste bombole c’erano degli inneschi per far demolire la palazzina, per farla esplodere. Questo ci ha detto il capo del Corpo, per evitare di spargere voci errate sulla dinamica dell’incidente».