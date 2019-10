Terremoto, scossa di 4.4 in Calabria. Gente in strada a Cosenza e sulla costa

Paura in Calabria per una forte scossa di terremoto. Il movimento sismico di magnitudo 4.4, secondo le stime dell'Ingv , si è verificata stamane alle 6,31 con epicentro nel Tirreno meridionale, al largo della costa calabrese. Il sisma è stato avvertito nella città di Cosenza, nel suo hinterland e nei centri della fascia costiera tirrenica. La scossa, verificatasi a 11 chilometri di profondità, e' stata avvertita anche nel Catanzarese. Molta gente si è precipitata in strada soprattutto a Cosenza e nella vicina Rende. Al momento, comunque, non sono segnalati danni.

La Protezione Civile regionale e i Vigili del Fuoco hanno registrato qualche chiamata, ma al momento non si segnalano danni come confermato con un comunicato stampa anche dalla Protezione Civile nazionale. Anche a Scalea, il Comune del Tirreno cosentino più prossimo all'epicentro del sisma, secondo quanto si apprende dai Carabinieri, la situazione è tranquilla.

Una seconda scossa è stata registrata alle 6,38 dai sismografi nello stesso punto, con una magnitudo di 2.5. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia via Twitter.