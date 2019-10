Tunisino tenta di sgozzare la compagna: era in permesso dopo l'omicidio della ex

Ha cercato di sgozzare la compagna, una torinese di 44 anni, che voleva lasciarlo. S.M., tunisino di 36 anni, è stato arrestato a Torino per tentato omicidio. La donna, sfregiata al volto, è ricoverata all'ospedale Maria Vittoria. L'aggressione è avvenuta la scorsa notte in strada mentre i due tornavano in autobus verso l'abitazione della donna. L'uomo ha colpito con una bottiglia di vetro la compagna, che voleva lasciarlo dopo avere scoperto che egli era in carcere per avere assassinato nel 2008 a Bergamo la fidanzata 21enne dell'epoca. Detenuto alle Vallette, usufruiva di un permesso lavoro.