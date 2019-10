Pugno alla "Iena" Filippo Roma, ecco il video dell'aggressione

Filippo Roma delle Iene finisce nel mirino dei militanti del M5S. Il giornalista è andato a Napoli per cercare di parlare con Virginia Raggi, dopo l’inchiesta sui “furbetti dei rifiuti” a Roma e il servizio andato in onda la settimana scorsa. Mentre cercava di avvicinare la sindaca - documentano le Iene in un video - lui e il cameraman Mattia Migliori sono stati assaliti dalla folla che li ha aggrediti anche fisicamente, come potete vedere nel video qui.

Parte anche un pugno che va a segno e un altro per fortuna che va a vuoto: “Merda, buffone, leccaculo, torna dal tuo padrone”, sono solo alcuni degli epiteti rivolti alla Iena durante l'accerchiamento. "Hanno cercato di linciarci", ha detto Filippo Roma.

Sull'aggressione arrivano reazioni del mondo politico. Il capogruppo al Senato del Partito democratico Andrea Marcucci ha detto: “Inqualificabile il trattamento che i militanti 5 stelle hanno riservato a Napoli a Filippo. Chi parla in questi giorni di alleanza organica senza se e senza ma con il M5S faccia i conti anche con questi atteggiamenti". Attacchi anche da Forza Italia: “I Cinque stelle non hanno fatto un buon servizio né alla sindaca di Roma né alla immagine che danno di loro stessi. Chi parla di trasparenza non può cimentarsi in un linciaggio ai danni di Filippo Roma a suon di urla insulti spinte e cazzotti. Quello che è accaduto getta una luce sinistra sul Movimento", ha detto Gianni Sammarco responsabile della comunicazione di FI Lazio. Gli unici che non si sono ancora fatti sentire sono proprio gli esponenti del Movimento.

L’inchiesta di Filippo Roma e Marco Occhipinti, comunque, non si ferma: domani alle 21.15 su Italia 1 il nuovo servizio sui "furbetti" della raccolta dei rifiuti nella Capitale.