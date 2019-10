Ultimi giorni di estate. Da domani le temperature inizieranno a scendere e arriveranno temporali, vento e mari mossi. In base alle previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare, da domani ci sarà maltempo esteso al nord con piogge intense, risultando di forte intensità dalla mattinata su triveneto e Liguria di levante; dal pomeriggio è attesa una graduale attenuazione dei fenomeni a partire dal nord-ovest e dalla sera sul triveneto. Nel Centro Italia e in Sardegna nuvolosità diffusa sulle regioni tirreniche ed aree appenniniche con iniziali deboli fenomeni sparsi in intensificazione durante la mattinata, specialmente su bassa Toscana, alto Lazio ed Umbria, quando assumeranno carattere di rovescio o temporale; attenuazione prevista dalla serata un po’ ovunque ad eccezione del Lazio centromeridionale. Sul settore adriatico e sull’isola all’inizio cielo generalmente sereno, seguito da rapido peggioramento mattutino con associati piovaschi o deboli rovesci. Al Sud ci saranno addensamenti compatti su Sicilia, Campania e Puglia settentrionale con lievi precipitazioni in spostamento sulle aree tirreniche dalla serata; sulle altre zone al mattino cielo pressoché limpido e terso, con successive velature compatte dalla prima serata. Le temperature minime saranno generalmente stazionarie; massime in flessione al centro-nord, ad eccezione dell’Abruzzo, e su Molise e Campania, senza variazioni di rilievo altrove.

I venti nordoccidentali saranno moderati sulla Sardegna con rinforzi sulle coste esposte; da deboli a moderati sud occidentali sulla Liguria con rinforzi lungo costa; deboli occidentali al Centro con locali rinforzi lungo costa, meridionali al sud; deboli variabili sul restante nord. I mari invece da molto mosso ad agitato al largo del mar di Sardegna; molto mosso il canale di Sardegna; da mossi a molto mossi il mar Ligure e il Tirreno settentrionale; da poco mossi a localmente mossi i rimanenti bacini.

Dopodomani le condizioni di maltempo al Centro-sud: precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale, più insistenti e diffuse inizialmente su Campania e Molise, in attenuazione dal pomeriggio a partire da Lazio ed Abruzzo; in nottata i fenomeni persisteranno solamente sull’area ionica. Venerdì residuo maltempo su Calabria meridionale e Sicilia in graduale miglioramento pomeridiano; sulle restanti zone cielo sereno o al più poco nuvoloso con annuvolamenti più compatti su Liguria, Emilia e settore alpino e prealpino ma senza fenomeni associati.

Nel week end previsti invece addensamenti compatti su Liguria, Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna e Campania ma senza fenomeni se non sul levante ligure; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Nella giornata di domenica molte nubi al nord e sulle regioni tirreniche con iniziali deboli precipitazioni in rapida intensificazione dalla tarda mattinata, quando assumeranno prevalente carattere di rovescio o temporale; dal tardo pomeriggio il maltempo interesserà anche il restante centro; nuvolosità irregolare a tratti intensa altrove.