Omicidio Elisa, dopo Sebastiani arrestato anche il suo ex "suocero"

E' stato arrestato la scorsa notte, in seguito agli approfondimenti investigativi, in flagranza di reato di favoreggiamento personale, Silvio Perazzi, padre della ex compagna di Massimo Sebastiani, l'uomo arrestato ieri e accusato di aver ucciso Elisa Pomarelli, il cui corpo è stato ritrovato dai carabinieri nel Piacentino. La posizione di Perazzi era già al vaglio degli inquirenti, per aver aiutato il Sebastiani ad eludere le ricerche consentendogli di nascondersi.