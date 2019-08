Centrato a Lodi il 6 da record del SuperEnalotto che regala il jackpot record da 209,1 milioni di euro, premio più alto assegnato nella storia del gioco. La giocata vincente è stata realizzata nel bar Marino di via Cavour 46. La sestina vincente è 7, 32, 41, 59, 75, 76. Numero jolly 21. Superstar 11. Il 6 è stato realizzato tramite Quick Pick, ovvero un sistema che crea casualmente una schedina di gioco dal terminale senza che sia il giocatore a compilarla fisicamente. Si tratta del primo 6 realizzato nel 2019, con la sestina vincente che mancava dal 23 giugno del 2018, quando con un sistema da 45 quote sono stati distribuiti 51,3 milioni in tutta Italia. Il record precedente era di 177,7 milioni di euro, quando la sestina vincente venne centrata il 30 ottobre 2010 con un sistema Bacheca suddiviso in 70 cedole.