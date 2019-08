"Dimesso con acqua e zucchero". Perché Giulio è morto a 3 anni

A chiarire come sia potuto accadere sarà l'autopsia che disporrà il pubblico ministero di Vicenza, Luigi Salvadori, che ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, incaricando i carabinieri di acquisire le cartelle cliniche. Il piccolo Giulio, 3 anni, è morto dopo essere stato dimesso dall'ospedale Santorso nel vicentino dove era stato ricoverato per ben due volte. "Non gli hanno fatto nemmeno una visita: lo hanno rimandato a casa con la tachipirina" spiegano i genitori oggi al Corriere del Veneto.

Secondo quanto ricostruito il bambino era stato accompagnato nel nosocomio lunedì sera perché accusava dei forti dolori alla pancia. Il bimbo sarebbe stato però dimesso dai medici poco dopo. I genitori si sono nuovamente presentati al pronto soccorso poco dopo visto che i dolori sembravano farsi via via più intensi ma anche in questo caso erano arrivate le dimissioni. Disposta l’autopsia sul corpo del bimbo mentre un medico risulta indagato.