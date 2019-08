Il giudice ridà la patente al romeno dello scuolabus rovesciato

Ricordate lo scuolabus ribaltato lo scorso 17 maggio nel Padovano con a bordo 13 alunni delle medie? Ebbene, il giudice ha ridato la patente all'autista romeno che era alla guida del mezzo. Deniss Panduru, 51 anni, era stato arresto per omissione di soccorso e scarcerato tre giorni dopo. L'uomo, riporta il Corriere del Veneto, ha fatto ricordo e il giudice di pace gli ha dato ragione sospendendo il provvedimento di sospensione della patente per 30 mesi. L'alcoltest sul romeno, che aveva precenti per maltrattamenti, violenza sessuale e guida in stato di ebbrezza, aveva riscontrato un tasso di 0,3 grammi per litro di sangue mentre per la guida degli scuolabus deve essere zero.