«Cosa penso di Salvini? Nulla». È la sola battuta che concede alle domande dei giornalisti, la capitana Carola Rackete, dopo l’interrogatorio in procura ad Agrigento e dopo una dichiarazione iniziale. «Sono molto felice di avere avuto l’opportunità di spiegare ai magistrati tutte le circostanze della missione di salvataggio. Abbiamo migliaia di profughi che vanno evacuati da un paese in guerra. Mi aspetto dalla commissione europea che trovi al più presto un accordo per dividere i profughi tra i paesi europei».