“Come fa a dormire chi ha trafugato il corpo di mio figlio appena nato? Ditemi dov’è”. E’ questo il terribile appello che Melissa, giovanissima mamma di Tivoli, ha fatto a “Chi l’ha visto?”, la trasmissione condotta da Federica Sciarelli ogni mercoledì su Rai3.

Al dramma di un bambino nato morto si è aggiunto quello della mancata e degna sepoltura. Il neonato è scomparso tra l'8 e il 20 giugno scorso dall'obitorio dell'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli e oggi la donna chiede aiuto, chiede pubblicamente a chi avesse notato movimenti strani o particolari all’interno del nosocomio di parlare con le forze dell'ordine così da cercare di recuperare la salma del piccino.

La storia è di un dolore tanto straziante quanto inimmaginabile: Melissa partorisce, ma il bimbo muore e quando tutto è pronto per i funerali le comunicano che il corpicino non si trova. La sofferenza di Melissa è tutta in quegli occhi gonfi di lacrime di disperazione: “Hai preso un bambino, anzi hanno preso un bambino, ma come fanno a dormire la notte sapendo che da una parte ci sta una mamma che deve sapere e dall’altra almeno il diritto di seppellirlo. Nessuno mi può dare indietro il bambino, ma almeno posso andargli a mettere in fiore. Devo sapere la verità, che gli hanno fatto, che è successo, devo sapere”.