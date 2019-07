Politica, cultura, informazione: al via la seconda edizione di Liguria d’Autore

Cultura, politica, informazione, giustizia e infrastrutture, ma anche comunicazione, sesso e sentimenti nell’era social. E' partita da Montemarcello e Bocca di Magra, in provincia di La Spezia, la seconda edizione di Liguria d’Autore, la rassegna realizzata da Visverbi, in collaborazione con Regione Liguria e con il supporto del Comune di Ameglia, e curata dal giornalista Alessandro Giuli.

Quattro giorni di eventi gratuiti e aperti al pubblico che fino a domenica trasformeranno le due frazioni dell’hinterland Spezzino, in un palcoscenico nazionale che vedrà giornalisti, opinion leader, politici e grandi personaggi della cultura. “Fil rouge di quest'anno, saranno proprio i #protagonisti, personaggi e temi del nostro tempo e del nostro Paese, attraverso la riflessione politica sull'Italia e sull'Europa alla luce dell’attualità politica e delle dinamiche sociali degli ultimi tempi, dalle emergenze migratorie alle ultime elezioni, con un’attenzione particolare alle infrastrutture e alle autonomie regionali”, racconta Valentina Fontana, dell’agenzia di comunicazione Visverbi.

Ad inaugurare la seconda edizione della Rassegna, gli interventi di Steve Bannon ex stratega e comunicatore di Donald Trump in collegamento da Washington, e di Mischaël Modrikamen, fondatore di The Movement e plenipotenziario di Bannon in Europa, intervistati da Francesco Piccinini, direttore di Fanpage.it sullo scenario politico italiano ed europeo, tra spinte sovraniste e crisi identitaria. Domani ad alternarsi sul palco saranno Nicola Gratteri, il Generale Luciano Garofano, Alessia Morani e Diego Fusaro . Tra i protagonisti della serata, anche Dario Vergassola col suo libro “La ballata delle acciughe”.

"Ricominciamo" è invece il titolo dell'appuntamento che vedrà protagonisti Giovanni Toti e Mara Carfagna i due designati dal presidente di Forza Italia, intervistati da Alessandro Giuli e Alessandro Usai. La serata proseguirà con due momenti di dialogo che vedranno la partecipazione, tra gli altri di Simona Ventura. Domenica si chiude con “365 giorni a Palazzo” (Chigi), col dialogo tra Stefano Buffagni e Alessandro Giuli. Protagonista anche la vicenda di Ponte Morandi, con il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci e Vincenzo Onorato per Ponte e a capo. Chiude la rassegna il talk a più voci moderato da Maurizio Belpietro tra Alberto Cirio, Attilio Fontana, Luigi Marattin, Nello Musumeci, Armando Siri e Giovanni Toti.