Balotelli denunciato per la scommessa del motorino

Mario Balotelli è stato denunciato dalla polizia municipale di Napoli in seguito all’episodio, il cui video ha fatto il giro del web, in cui ha offerto 2mila euro a un amico, Catello Buonocore, per buttarsi in mare direttamente dal molo con il motorino.

I vigili hanno denunciato il calciatore per istigazione a delinquere ed esercizio di gioco d’azzardo.