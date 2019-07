Ora le Ong vogliono scegliersi il porto

Due navi vagano ancora nel Mediterraneo con a bordo almeno un centinaio di migranti senza trovare approdo. Da una parte c’è la Alex di Mediterranea che ha già ricevuto l’ok del Governo di Malta per sbarcare i migranti che si trovano a bordo, nonostante l’ong continui a ribadire di non essere in condizione di arrivare a La Valletta. Ma a poche miglia di distanza si trova la Alan Kurdi della tedesca Sea Eye, che ha imbarcato 65 persone al largo della Libia e alla quale il ministero dell’Interno italiano, invece, ha vietato l’ingresso a ogni porto italiano.La vicenda che incrocia i destini e le rotte delle due navi inizia nel pomeriggio di venerdì: accordo totale tra Italia e Malta sui 54 migranti a bordo di Alex, ferma davanti Lampedusa. Secondo il patto, ci sarebbe uno scambio di naufraghi: La Valletta si dice disponibile ad accogliere le persone a bordo della nave della Mediterranea...

