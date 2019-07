Mediterranea salva altri migranti. Salvini: "Vadano in Tunisia"

La nave Alex di Mediterranea fa rotta, con a bordo i 54 migranti salvati nella zona Sar libica, verso nord. Ad annunciarlo su Twitter è la stessa Mediterranea Saving Humans. "Abbiamo chiesto a ITMRCC Roma l’assegnazione urgente di Lampedusa come porto sicuro più vicino di sbarco per le 54 persone salvate a bordo". Ma il ministro Salvini sulla questione è irremovibile: "Gli immigrati presi a bordo da Mediterranea sono in acque libiche, e attualmente sono più vicini di decine di miglia nautiche alla Tunisia rispetto a Lampedusa" scrive su Twitter. "Se questa ong ha davvero a cuore la salvezza degli immigrati faccia rotta nel porto sicuro più vicino, altrimenti - aggiunge il vicepremier - sappia che attiveremo tutte le procedure per evitare che il traffico di esseri umani abbia l’Italia come punto di arrivo". La Guardia costiera italiana aveva invitato la ong a lasciarli alle motovedette di Tripoli. Sull’imbarcazione donne incinte e 4 bambini. Oltre 80 le persone disperse in mare vicino alle coste di Zarzis.