Sea Watch annuncia: pronta un'altra nave

Sea Watch è pronta a far partire un'altra nave per la ricerca e il soccorso di migranti in difficoltà nel Mediterraneo. Lo ha affermato la ong nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Berlino. "Continueremo a fare in modo che siano rispettati i diritti umani nel Mediterraneo, se necessario con una nuova nave se la nostra (Sea Watch 3, ndr) resta ancora sotto sequestro", ha detto Ruben Neugebauer, uno dei responsabili dell'organizzazione.

Intanto la Lega ha scritto ai presidenti M5s delle commissioni Giustizia e Affari costituzionali della Camera per chiedere l'annullamento dell'audizione dei rappresentanti di Sea Watch, in programma domani, nell'ambito dell'esame del decreto Sicurezza bis.

In riferimento all'arresto della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, in attesa di conoscere l'esito dell'udienza di convalida, il ministro dell'Intervo Matteo Salvini ha detto: "Oggi si pronunciano i giudici, mi sembrano che le parole di ieri del procuratore di Agrigento siano state chiarissime. Non c'era stato di necessità e c'è stato deliberatamente un attacco a una nave militare italiana. Se non basta questo a stare in carcere non so cosa bisogna fare". "Francesi e tedeschi - ha aggiunto il vicepremier, che si trova in Calabria a Limbadi - si occupino di quello che accade a Berlino e Parigi. Io sono per il carcere, ma siccome non faccio il giudice, non decido io chi va in carcere o no. Come ministero dell'Interno - ha poi detto - siamo già pronti, in caso di scarcerazione ma mi auguro che non sia così, a metterla su un aereo in direzione Berlino".