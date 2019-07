Scoppi una bombola, coppia di Uomini e donne in ospedale

Anna e Carmine, coppia nata un anno fa al Trono Over di "UominieDonne", sono rimasti feriti dall'esplosione della bombola di gas nella loro abitazione il 24 giugno scorso. Al momento dello scoppio l'uomo si trovava in bagno e ha riportato ferite lievi, mentre la donna era in cucina ed è rimasta ustionata alle gambe, alle braccia e alla testa. Anna versa in gravi condizioni all'ospedale di Bari come si legge nel rapporto dei vigili del Fuoco di Avellino intervenuti sul posto: “Nella violenta esplosione rimanevano feriti i due occupanti, un uomo di 81 anni e una donna di 70 anni. Quest’ultima è stata trasportata presso il centro grandi ustionati dell’Ospedale di Bari per le gravi ferite riportate". I due si sono conosciuti nel programma di Maria De Filippi. Fu amore a prima vista.