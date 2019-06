Bussetti vola al Circolo polare artico: visita alla stazione italiana

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, scappa dalle temperature bollenti di Roma per approdare al Circolo Polare Artico. In questi giorni, il titolare di Viale Trastevere si è recato presso la stazione di ricerca ‘Dirigibile Italia’, gestita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), situata a Ny-Ålesund (Isole Svalbard). Insieme al presidente del CNR, Massimo Inguscio, Bussetti ha incontrato i ricercatori e visitato anche le altre infrastrutture scientifiche italiane gestite dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Climate Change Tower CCT, Stazione di Gruvebadet).

È la prima volta che un Ministro dell’Istruzione si reca presso la base artica. “Abbiamo voluto dare un segnale forte con la nostra presenza – ha detto il ministro - e sottolineare l'importanza della ricerca in queste aree. Abbiamo confermato il nostro impegno con la scorsa legge di bilancio, costituendo il Programma di ricerche in Artico per il 2018-2020, che prevede lo stanziamento di un milione di euro l'anno. Il nostro obiettivo è potenziare quanto più possibile la ricerca in Antartide e nell'Artico. È necessario dare continuità a questi programmi e aumentare le risorse. Come anche mantenere e sostenere le infrastrutture di ricerca, favorire sempre di più la collaborazione con gli altri Paesi, garantire un'adeguata formazione per stimolare la crescita professionale di una nuova generazione di ricercatori”.