Schianto con il barchino in Laguna, muore bambina di 12 anni

Una bambina di 12 anni è morta per le ferite riportate in un incidente avvenuto intorno alle 17.30 nella laguna di Venezia. Un barchino con a bordo tre persone tra cui la ragazzina, riportano media locali, avrebbe urtato urtato una briccola, struttura utilizzata per indicare le vie d'acqua in Laguna. La giovane è morta durante il trasferimento in ospedale. L'incidente è avvenuto al Bacan, davanti all'isola di Sant'Erasmo.