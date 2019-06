Sgarbi trova casa a Morgan: "Venga a Sutri a fare lezioni di musica"

Morgan adesso può tirare un sospiro di sollievo. Vittorio Sgarbi fa un passo in avanti e gli trova casa a Sutri, un piccolo paese in provincia di Viterbo di cui è sindaco da un anno. Il critico d'arte, famoso per le risse in tv, vuole salvare la villetta di Monza, dove il cantante ha sempre vissuto e che è stata pignorata dopo un lungo tira e molla con le sue ex. "Voglio proporre al Ministero di mettere un vincolo sulla casa di Monza. C'è il profilo per il vincolo sul diritto d'autore, Morgan ha un pianoforte di Chopin. Preziosissimo per la nostra cultura musicale. Questo secondo me basta per ottenere il vincolo da parte del Ministero", racconta Sgarbi. In quella casa il cantante ha vissuto a lungo: lì ci sono tutti i suoi ricordi più importanti che scandiscono la sua lunga carriera. Ci sono dischi e molti libri. E poi ci sarebbe, secondo il critico d'arte, persino un pianoforte appartenuto a Chopin (musicista polacco morto a metà Ottocento).

"Incontrerò Morgan il prossimo 5 luglio, ci siamo sentiti ieri, ma era impegnato con i suoi concerti e quindi abbiamo fissato insieme una data utile per vederci. Sembra che abbia deciso di accettare la mia proposta. Lo spero", continua il critico d'arte al telefono con Il Tempo. "In un primo momento avrei voluto fare l'accademia della pittura in quei trecento metri quadrati all'interno del Palazzo Savorelli, proprio sopra il mio ufficio. Poi, dopo quello che è successo a Morgan, ho cambiato idea. Farò l'accademia della musica con lui. Dovrà insegnare la sua arte ai ragazzi del paese, conosce la musica benissimo", dice Sgarbi. Che, però, ancora non ha incassato il via libera definitivo dall'ex cantante dei Bluvertigo, reduce dallo sfratto dalla sua villa di via Adamello a Monza che è stata pignorata dopo una battaglia giudiziaria con la sua ex moglie Asia Argento e la sua ex compagna Jessica Mazzoli. Entrambe lo accusano, tra carte bollate e aule di tribunali, di non aver pagato gli alimenti alle sue due figlie. Morgan, però, si continua a difendere dalle accuse ricevute. Pare che i suoi avvocati siano pronti a fare ricorso alla decisione del tribunale di Monza.



"Sono molto legato a Morgan perché cantò al funerale di mia mamma. Alla cerimonia in chiesa ha eseguito un brano di Bach. Mi ha commosso. Io e Marco (come si chiama all'anagrafe ndr) siamo amici da molti anni. Lui pubblicò il suo libro di poesie con Bompiani assieme a mia sorella. Forse 25 anni fa. Poi ha fatto parte di un mio programma su Rai1 in una sola puntata. Per la cultura mi sono dato da fare anche questa volta e bisogna farlo sempre". Parola di Sgarbi. Che annuncia: "Proporrò, se Morgan accetterà, un affitto simbolico ad un euro mensile. Sono il sindaco di quel piccolo paese e farò una delibera di Giunta per ospitarlo con tutti i passaggi burocratici del caso. Ma prima deve accettare. Verrà a Sutri e programmeremo il futuro. Mi ha chiamato ieri dicendomi sì, ma ci vedremo - come detto - tra pochi giorni", continua il critico d'arte.



Intanto, ieri Morgan era a Roma. Lo abbiamo fotografato con i suoi avvocati in via Oslavia, nel quartiere Prati. Era abbastanza agitato: per lui, sicuramente, sono giorni intensi. Telefonate su telefonate. Interviste e mille (a volte inutili) domande dei fan. "Per pagarsi da vivere dovrà provvedere lui stesso ma essendo un'artista può vivere di musica". Sgarbi avverte Morgan. E tuona: "Non piagnucolare. Vieni a Sutri. Ti aspetto".