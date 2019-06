Sea Watch attracca a Lampedusa. Arrestata la comandante Carola

E' in stato di arresto la capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete, 31 anni, dopo che, nella notte, la nave della Ong tedesca è entrata nel porto di Lampedusa con i 40 migranti a bordo da 17 giorni. Rackete è stata arrestata con l'accusa di aver rifiutato di obbedire a una nave militare e di aver portato la Sea Watch in porto senza permesso, un crimine punibile con pene dai tre ai 10 anni di carcere. Rackete è indagata dalla procura di Agrigento: "Ho deciso di entrare nel porto da sola", aveva detto la capitana prima dell'attracco. Al momento dell'arrivo la nave è stata accolta dagli applausi di un gruppo di sostenitori in piedi sul molo di Lampedusa. Poi la Sea Watch è stata riportata a largo di Lampedusa e posta sotto sequestro dalla Guardia di Finanza. "Non voglio sostituirmi alla magistratura. Non spetta a me formulare giudizi. A me spetta il compito di far applicare le leggi e richiamarne tutti quanti al rispetto", così il premier Giuseppe Conte.