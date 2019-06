Morgan conquistato dietro le quinte. E scatta l'endorsement a Salvini

Incontro a sorpresa dietro le quinte di Porta a Porta. Morgan fa la posta a Salvini e quando lo vede gli dice: "Volevo conoscerla, dovremmo essere coetanei". Salvini gli risponde che al contrario hanno 4 anni di differenza. Poi il cantante e il ministro dell'Interno parlano di De André. Salvini precisa di aver litigato con Cristiano ma di amare le canzoni di Faber. E poi confessa di aver ascoltato tutto il disco "Morgan canta De André". A quel punto il cantante gli risponde: "Adesso che l'ho conosciuta so che siamo in buone mani". Stasera Morgan dormirà all'albergo Delle Vittorie. Poi la partenza per la tournée. Ma prima una battuta sulla gente che lo vede con le borse da viaggio e si preoccupa per lui scambiandolo per uno sfollato.