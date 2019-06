Barack e Michelle Obama ospiti a casa Clooney sul Lago di Como

L’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, è arrivato a Laglio, sulle sponde del lago di Como, ospite nella villa dell’attore George Clooney. Obama è atterrato all’aeroporto di Malpensa in compagnia della moglie Michelle e delle figlie Malia e Natasha e si è trasferito subito a Laglio, con un corteo di dieci auto. L’ex presidente degli Stati Uniti sarà ospite di Clooney fino a lunedì prossimo. Imponenti le misure di sicurezza nel paese. A occuparsi della protezione di Obama ci sono gli uomini dell’United States Secret Service, in collaborazione con i servizi italiani, e un centinaio fra carabinieri, agenti di polizia e uomini della Guardia di Finanza per garantire un cordone di sicurezza, anche sul lago, attorno a Villa Oleandra.