Via alla nuova maturità. Ungaretti, Sciascia, Bartali: le tracce della prima prova

Maturità al via. Sei ore a disposizione per la prima prova. Tra le tracce proposte ai ragazzi, secondo le prime indiscrezioni, c'è “Il porto sepolto”, confluita nel 1942 nella raccolta “L'allegria”, di Giuseppe Ungaretti. Poi Corrado Stajano e “Eredità del Novecento”. E pure Leonardo Sciascia con un brano tratto dal romanzo “Il Giorno della civetta”.

Per il tema di attualità, proposta la riflessione sulle figure del generale Dalla Chiesa, martire di Stato, e di Gino Bartali, il campione di ciclismo nominato "Giusto tra le nazioni”. Plico telematico aperto alle 8.30. Password per accedere ai testi delle prove pubblicati sul sito del Miur e sui profili social.

Il ministro Bussetti ha fatto il suo in bocca al lupo agli oltre 500mila candidati citando Seneca: “E’ arrivato il momento. Forza! Sono certo farete del vostro meglio! Buon lavoro a tutti e ricordatevi che la fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità”, ha scritto in un messaggio condiviso sui suoi account social. A dieci minuti dallo start le prime indiscrezioni sui siti di settore.